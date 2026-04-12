На Западе заявили о тупике в переговорах по Ирану

В переговорах между США и Ираном наступил тупик, и они потерпят неудачу, так как Тегеран не согласится на невыполнимые условия Вашингтона. Об этом написал журналист британского издания Spectator Ирвин Стрельцер.

«Вэнс настаивал на том, что условия Вашингтона — это их «лучшее и окончательное предложение». Но предполагать, что Иран когда-либо согласится на эти условия, противоречит даже оптимизму [философа] Готфрида Лейбница. Это значит предполагать, что Иран согласится восстановить статус международного водного пути для Ормузского пролива, перенести свой ядерный арсенал в безопасное хранилище и помочь установить мир на севере Израиля», — отметил журналист.

Стрельцер также добавил, что соглашение о прекращении огня не включало и Ливан, где Израиль пытается уничтожить «Хезболлу», однако Иран настаивает на этом пункте.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Иран и США не пришли к единой позиции по двум-трем важным вопросам.

