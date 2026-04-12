Бывший полицейский был лишен британского гражданства из-за связей с Россией

Бывший сотрудник полиции Великобритании Марк Буллен стал первым британцем, лишенным гражданства из-за связей с Россией. Решение о денатурализации было принято из соображений национальной безопасности, пишет газета Sunday Times.

Буллен, служивший более десяти лет в полиции графства Хартфордшир, утратил гражданство по решению главы британского МВД Шабана Махмуд. Этот шаг обычно применяется в отношении подозреваемых в терроризме или организованной преступности, отмечает издание. По его данным, поводом для лишения Буллена британского паспорта стали подозрения в возможной причастности к деятельности в интересах иностранного государства.

Отмечается, что бывший полицейский проживает в России с 2014 года. Он женат на россиянке и имеет четверых детей. Время от времени он возвращался в Британию для посещения родственников. В 2022 году Буллен получил российское гражданство. По информации издания, мужчина занимается англоязычными медиа-проектами футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Буллен сообщил, что собирается оспаривать решение о лишении его британского гражданства. При этом он подчеркнул, что относится к ситуации спокойно и не планирует возвращаться на родину.

Ранее в Татарстане семья лишилась гражданства РФ из-за мошенничества с выплатами бойцам СВО.