В Кремле посоветовали Британии привыкать к скачкам цен на электроэнергию

Песков: действия Путина и Трампа могут вести к росту цен на электроэнергию в Британии
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Действия российского и американского лидеров могут приводить к скачкам цен на электроэнергию в Великобритании, к этому придется привыкать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию, надо привыкать», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министр Великобритании Кира Стармера о скачках счетов в стране «из-за действий Путина и Трампа».

Песков также отметил, что европейцы сами виноваты в потере конкурентности на мировой арене: они лишились защиты США и сами отказались от поставок дешевого российского газа.

Британские власти выражают беспокойство по поводу роста цен на энергоносители из-за ситуации с конфликтом на Ближнем Востоке и конкретно Ормузским проливом. Стармер заявлял, что Британия не будет платить Ирану за проход судов через пролив.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что представители властей Великобритании и стран ЕС паникуют из-за ситуации в сельском хозяйстве.

 
