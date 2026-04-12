Ощущение недосыпа опаснее реальной нехватки сна, выяснили ученые

Sleep Health: тревога из-за сна сильнее вредит психике, чем недосып
Ощущение плохого сна может сильнее влиять на психическое состояние, чем реальный недосып. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве. Результаты работы опубликованы в журнале Sleep Health: Journal of the National Sleep Foundation.

В исследовании участвовали 232 пары молодых родителей, за которыми наблюдали с конца беременности до первого года жизни ребенка. Участники регулярно самооценивали качество сна, уровень тревожности и депрессии. Режим сна ученые отслеживали как с помощью носимых устройств, так и по субъективным ощущениям самих родителей.

Анализ показал, что именно субъективное восприятие сна оказалось ключевым фактором. Родители, считавшие, что плохо спят, чаще сообщали о более высоком уровне тревожности и депрессии, даже если объективные данные не подтверждали выраженного недосыпа.

Со временем характер этой связи менялся. Если на ранних этапах проблемы со сном сопровождались ухудшением психического состояния, то ближе к концу первого года жизни ребенка ситуация разворачивалась: рост тревожности и депрессии начинал предсказывать ухудшение сна. У отцов этот процесс нередко приобретал циклический характер, когда плохой сон и психологические трудности взаимно усиливали друг друга.

Авторы подчеркивают, что результаты опровергают распространенное представление о том, что основной причиной стресса у молодых родителей является только нехватка сна. Существенную роль играет то, как человек воспринимает свое состояние и реагирует на него.

При этом исследование носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную связь. Кроме того, выборка включала преимущественно благополучные семьи, что может ограничивать применение выводов к другим группам.

Ранее был развеян популярный миф о частой причине бессонницы.

 
Теперь вы знаете
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
