Китайцы вышли на акцию протеста в Комсомольске-на Амуре из-за невыплаты зарплат

Китайские строители в Комсомольске-на-Амуре устроили акцию протеста с обращением к властям с просьбой о помощи из-за невыплаты заработных плат. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, на протест вышли около 200 китайских мигрантов, проживающих в закрытом строительном городке компании «Петро-Хэхуа», который расположен вблизи местного нефтяного завода. Протестующие пешком проследовали через весь город, держа в руках плакаты с надписями на китайском языке.

Глава городской администрации Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев опубликовал в соцсетях сообщение о том, что едет на нефтезавод встречаться с его руководством и подрядчиком, но потом удалил пост.

Он также заявил, что переговоры с протестующими рабочими ведут представители администрации города и силовых структур.

В беседе с «Подъемом» Заплутаев назвал проблемы китайских трудовых мигрантов лежащими «за пределами его контура» и подчеркнул, что «сейчас никакого конфликта нет» — и не было.

Глава министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края Сергей Дмитриев сообщил изданию, что на протест вышли работники китайского подрядчика, выполнявшего контракт на модернизацию Комсомольского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Работы были выполнены некачественно и не в срок, поэтому заказчик расторг все договоренности. Рабочие же, по словам Дмитриева, потребовали возобновить действие контракта и устроить встречу с руководством компании-подрядчика.

«Никаких нарушений законов у нас не было. Они просто, знаете, как итальянская забастовка: прошлись по городу... <...> Это именно к подрядчику претензии», — подчеркнул министр.

Он утверждает, что с протестующими были проведены переговоры, по итогам которых они вернулись в свой стройгородок. По словам Дмитриева, власти готовы оказать им помощь с возвращением в Китай, но ждут соответствующей инициативы со стороны их работодателя.

