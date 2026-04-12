FT назвала город в Европе, куда едут экспаты из Дубая

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Общество

FT: экспаты из Дубая все чаще выбирают для переезда швейцарский Цуг
Novikov Aleksey/Shutterstock/FOTODOM

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке все больше экспатов из Дубая переезжают ради тихой жизни в Швейцарию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Главным направлением для релокантов стал немецкоязычный город Цуг с населением 135 тысяч человек. По словам финансового директора Цуга Хайнца Тэннлера, интерес к этому городу проявляют состоятельные лица, семейные офисы и компании из сырьевого и финансового секторов.

По данным издания, привлекательность Цуга связана с действующем в городе льготным налоговым режимом, особенно для состоятельных иностранцев. В то же время рост числа запросов на переезд от экспатов из Дубая наблюдается в италоязычном городе Лугано в Швейцарии с населением 63,4 тысячи человек.

До этого газета The Guardian сообщала, что богачи из Великобритании начали уезжать из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным издания, новой точкой притяжения для британских миллионеров стал итальянский Милан. Отмечается, что Италия предлагает более выгодные условия — в частности, фиксированный налог для новых резидентов, а также высокий уровень жизни.

Ранее были названы главные направления релокации российского бизнеса в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
