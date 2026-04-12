FT назвала город в Европе, куда едут экспаты из Дубая

FT: экспаты из Дубая все чаще выбирают для переезда швейцарский Цуг

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке все больше экспатов из Дубая переезжают ради тихой жизни в Швейцарию. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Главным направлением для релокантов стал немецкоязычный город Цуг с населением 135 тысяч человек. По словам финансового директора Цуга Хайнца Тэннлера, интерес к этому городу проявляют состоятельные лица, семейные офисы и компании из сырьевого и финансового секторов.

По данным издания, привлекательность Цуга связана с действующем в городе льготным налоговым режимом, особенно для состоятельных иностранцев. В то же время рост числа запросов на переезд от экспатов из Дубая наблюдается в италоязычном городе Лугано в Швейцарии с населением 63,4 тысячи человек.

До этого газета The Guardian сообщала, что богачи из Великобритании начали уезжать из Дубая на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным издания, новой точкой притяжения для британских миллионеров стал итальянский Милан. Отмечается, что Италия предлагает более выгодные условия — в частности, фиксированный налог для новых резидентов, а также высокий уровень жизни.

