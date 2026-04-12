Пациент угрожал фельдшеру скорой помощи пистолетом в Петербурге

В Петербурге 59-летний пациент угрожал фельдшеру скорой помощи пистолетом во время осмотра. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 11 апреля на Варшавской улице. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи столкнулась с агрессивным пациентом — во время осмотра мужчина достал пневматический пистолет, направил его в сторону 25-летней фельдшера и несколько раз нажал на спусковой крючок, сопровождая эти действия угрозами.

О случившемся сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя по горячим следам и составили в его отношении административный протокол о мелком хулиганстве. Оружие у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пьяная россиянка напала на фельдшера, который оказывал ей помощь.