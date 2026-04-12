Песков: европейцы сами лишили себя защиты США и дешевого газа из РФ

Европейцы сами лишили себя конкурентных преимуществ на мировой арене, потеряв бесплатное обеспечение США и отказавшись от дешевого российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Америка их прогнала с бесплатной безопасностью, отказала сама. От нас они отказались, пытаясь закамуфлировать этот отказ какими-то идеологическими, «высшими» соображениями», — сказал он.

Песков обратил внимание, что даже во времена «холодной войны» Европа не теряла прагматичности, так как люди, которые принимали решения, осознавали, что речь идет не о зависимости, а о взаимозависимости Европы и России. Утверждения же европейских чиновников о зависимости от российской энергии ошибочны, и это ошибочное суждение Еврокомиссия стал насаждать во всех европейских столицах.

До этого газета The Financial Times со ссылкой на данные аналитиков писала, что Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не собирается прекращать импорт газа из России.