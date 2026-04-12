Песков заявил, что европейцы сами виноваты в потере конкурентности на мировой арене

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Песков: европейцы сами лишили себя защиты США и дешевого газа из РФ
Roman Naumov/Global Look Press

Европейцы сами лишили себя конкурентных преимуществ на мировой арене, потеряв бесплатное обеспечение США и отказавшись от дешевого российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«Америка их прогнала с бесплатной безопасностью, отказала сама. От нас они отказались, пытаясь закамуфлировать этот отказ какими-то идеологическими, «высшими» соображениями», — сказал он.

Песков обратил внимание, что даже во времена «холодной войны» Европа не теряла прагматичности, так как люди, которые принимали решения, осознавали, что речь идет не о зависимости, а о взаимозависимости Европы и России. Утверждения же европейских чиновников о зависимости от российской энергии ошибочны, и это ошибочное суждение Еврокомиссия стал насаждать во всех европейских столицах.

До этого газета The Financial Times со ссылкой на данные аналитиков писала, что Евросоюз нарастил импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что ЕС не собирается прекращать импорт газа из России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
