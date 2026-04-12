У близнецов чаще возникают задержки в развитии в раннем детстве, выяснили ученые

ChildDev: у близнецов чаще возникают задержки в развитии в раннем возрасте

У близнецов в раннем возрасте чаще наблюдается отставание в когнитивном, языковом и социально-эмоциональном развитии по сравнению с детьми, рожденными поодиночке. Однако к школьному возрасту часть этих различий может сокращаться. К такому выводу пришли исследователи из Йоркского университета. Работа опубликована в журнале Child Development.

Ученые проанализировали данные 851 пары близнецов и их младших братьев и сестер, (не являющихся близнецами) в рамках проекта TEDS. Развитие детей оценивали в возрасте двух, трех, четырех и семи лет по трем направлениям: когнитивные способности, речь и социально-эмоциональные навыки.

Результаты показали, что в раннем возрасте дети, рожденные поодиночке, в среднем опережают близнецов по большинству показателей. Различия в некоторых аспектах, например гиперактивности и проблемах общения со сверстниками, сохранялись и к школьному возрасту.

При этом динамика языкового развития оказалась иной: если в ранние годы близнецы отставали, то к семи годам они не только «догоняли», но и нередко превосходили своих братьев и сестер по речевым навыкам.

Авторы связывают выявленные различия с особенностями среды. Близнецы с рождения делят внимание родителей, ресурсы и пространство, а также чаще взаимодействуют друг с другом, чем с другими детьми. Кроме того, взрослые могут воспринимать их как «пару», а не как отдельных личностей, что влияет на развитие индивидуальных навыков и самоидентичности.

Исследователи отмечают, что различия носят умеренный характер, но могут иметь значение для дальнейшего обучения. По их мнению, близнецам может быть полезна дополнительная поддержка в раннем возрасте, чтобы снизить риск формирования устойчивых трудностей — таких как снижение мотивации или избегающее поведение.

Актуальность таких выводов растет на фоне увеличения числа многоплодных беременностей, что связано, в частности, с более поздним возрастом родителей и распространением вспомогательных репродуктивных технологий.

