Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Наука

У близнецов чаще возникают задержки в развитии в раннем детстве, выяснили ученые

ChildDev: у близнецов чаще возникают задержки в развитии в раннем возрасте
Bambino Gesu Hospital/AP

У близнецов в раннем возрасте чаще наблюдается отставание в когнитивном, языковом и социально-эмоциональном развитии по сравнению с детьми, рожденными поодиночке. Однако к школьному возрасту часть этих различий может сокращаться. К такому выводу пришли исследователи из Йоркского университета. Работа опубликована в журнале Child Development.

Ученые проанализировали данные 851 пары близнецов и их младших братьев и сестер, (не являющихся близнецами) в рамках проекта TEDS. Развитие детей оценивали в возрасте двух, трех, четырех и семи лет по трем направлениям: когнитивные способности, речь и социально-эмоциональные навыки.

Результаты показали, что в раннем возрасте дети, рожденные поодиночке, в среднем опережают близнецов по большинству показателей. Различия в некоторых аспектах, например гиперактивности и проблемах общения со сверстниками, сохранялись и к школьному возрасту.

При этом динамика языкового развития оказалась иной: если в ранние годы близнецы отставали, то к семи годам они не только «догоняли», но и нередко превосходили своих братьев и сестер по речевым навыкам.

Авторы связывают выявленные различия с особенностями среды. Близнецы с рождения делят внимание родителей, ресурсы и пространство, а также чаще взаимодействуют друг с другом, чем с другими детьми. Кроме того, взрослые могут воспринимать их как «пару», а не как отдельных личностей, что влияет на развитие индивидуальных навыков и самоидентичности.

Исследователи отмечают, что различия носят умеренный характер, но могут иметь значение для дальнейшего обучения. По их мнению, близнецам может быть полезна дополнительная поддержка в раннем возрасте, чтобы снизить риск формирования устойчивых трудностей — таких как снижение мотивации или избегающее поведение.

Актуальность таких выводов растет на фоне увеличения числа многоплодных беременностей, что связано, в частности, с более поздним возрастом родителей и распространением вспомогательных репродуктивных технологий.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!