Булыкин дал точный прогноз на матч «Зенита» с «Краснодаром»

Булыкин: в матче «Зенита» с «Краснодаром» будет 1:1 или 2:1

Бывший нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за такие клубы, как московские «Локомотив» и «Динамо», нижегородская «Волга», немецкий «Байер» из Леверкузена, бельгийский «Андерлехт» и «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» дал прогноз на центральный матч 24-го тура РПЛ, в котором «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Краснодар».

«Такие матчи обычно проходят аккуратно – цена ошибки очень большая, поэтому обычно счета – какие-нибудь 1:1, если кому-то не дадут большие премиальные, как это было в прошлом сезоне. Поэтому, думаю, счет будет 1:1 или 2:1 в пользу «Зенита», — считает Булыкин.

«Краснодар», являющийся действующим чемпионом страны, после 23-х туров лидирует в Российской премьер-лиге, набрав 52 очка. «Зенит» с 51 баллом занимает второе место. Идущий на третьей позиции «Локомотив» имеет 44 очка в активе.

Ранее Дмитрий Булыкин объяснил, как повлияет встреча «Зенита» с «Краснодаром» на чемпионскую гонку.