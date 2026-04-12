Песков раскрыл отношение Путина к экономической взаимозависимости

Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что взаимозависимость экономик России и Европы выгодна обеим сторонам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля напомнил, что со времен сотрудничества с СССР Европа сохраняла прагматичный поход и прекрасно понимала, что речь идет не о зависимости, а взаимной зависимости. Однако в последние годы в европейских столицах со стороны Еврокомиссии начала насаждаться фраза о зависимости экономик, отметил Песков, добавив, что это «огромная ошибка».

«Путин, как только он стал президентом, неоднократно говорил, что взаимная зависимость лучше всего страхует в момент политических обострений», — уточнил он, объяснив, что таким образом стороны предохраняют себя от конфликта.

До этого Песков заявил, что отношения России и Европы не будут прежними. Он подчеркнул, что спецоперация на Украине рано или поздно завершится успехом для российской армии. И тогда Европе все равно придется договариваться с РФ о том, как дальше жить. Он отметил, что географически Россия и Европа никуда друг от друга не денутся, поэтому предстоит выстраивать отношения на новых основах.

Ранее Песков объяснил русофобию стран Европы.

 
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
