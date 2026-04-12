Российская компания своими опасными отходами нанесла природе ущерб на 350 млн рублей

Под Ульяновском из-за опасных отходов коммерческой организации оказалась загрязнена почва. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Кузоватовском районе. По версии следствия, с 2014 по 2025 год должностные лица коммерческой организации систематически размещали и накапливали отходы I–IV класса опасности на земельном участке недалеко от села Волынщина.

Эксперты установили, что почва загрязнена солями тяжелых металлов в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. Предварительно сумму ущерба, нанесенного природе, оценили не менее чем в 350 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ. В данный момент проводятся следственные действия, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

