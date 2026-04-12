Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российская компания своими опасными отходами нанесла природе ущерб на 350 млн рублей

maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Под Ульяновском из-за опасных отходов коммерческой организации оказалась загрязнена почва. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в Кузоватовском районе. По версии следствия, с 2014 по 2025 год должностные лица коммерческой организации систематически размещали и накапливали отходы I–IV класса опасности на земельном участке недалеко от села Волынщина.

Эксперты установили, что почва загрязнена солями тяжелых металлов в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения. Предварительно сумму ущерба, нанесенного природе, оценили не менее чем в 350 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ. В данный момент проводятся следственные действия, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в России нашли способ очистить воздух от выбросов канализации на 96%.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!