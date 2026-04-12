Песков объяснил смысл пасхального перемирия

Пасхальное перемирие — это гуманитарный жест со стороны президента РФ Владимира Путина в честь светлого праздника. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

«Для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением. Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации», — отметил представитель Кремля.

В то же время Песков напомнил, что пасхальное перемирие объявлялось и в прошлом году, но тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно его нарушали. В связи с этим Путин, как обратил внимание пресс-секретарь, призвал российских военных быть начеку на случай возможных провокаций.

Пасхальное перемирие, объявленное Путиным, действует в период с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Украинская сторона согласилась соблюдать режим прекращения огня на время пасхальных праздников. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что перемирие на Пасху могло бы стать началом реального движения к миру. Он также предложил России продлить перемирие после Пасхи. Однако полковник в отставке Анатолий Матвийчук усомнился, что Владимир Путин согласится на это предложение.

Ранее Песков заявил о возможности мира на Украине уже «сегодня».