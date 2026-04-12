Явка на выборах в Венгрии побила рекорды предыдущих лет

На парламентских выборах в Венгрии явка избирателей бьет рекорды предыдущих лет, составив к 11:00 по местному времени (12:00 мск) 37,98%. Об этом сообщает Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

NVI сообщает, что к 9 утра по местному времени в выборах приняли участие 16,89% граждан страны, а через два часа этот показатель увеличился более чем в два раза.

По информации венгерских СМИ, этот показатель намного выше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2022 году, когда явка составила около 70%.

Отмечается, что с учетом текущей политической ситуации ожидается значительный рост участников голосования. Так, в Венгрии между правительством и оппозицией существуют серьезные разногласия по ключевым вопросам, таким как конфликт на Украине, отношения с Евросоюзом и сотрудничество с Россией. Обе стороны утверждают, что на кону стоит многое, и призывают своих сторонников прийти на участки для голосования. Каждая из партий уверена, что именно высокая явка принесет ей победу. В то же время в Венгрии отсутствует минимальный порог явки, и выборы считаются легитимными независимо от количества проголосовавших избирателей.

До этого стало известно, что глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах. Он пробыл несколько минут на одном из участков в Будапеште.

