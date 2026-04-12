Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии -- 2026
Политика

Явка на выборах в Венгрии побила рекорды предыдущих лет

Denes Erdos/AP

На парламентских выборах в Венгрии явка избирателей бьет рекорды предыдущих лет, составив к 11:00 по местному времени (12:00 мск) 37,98%. Об этом сообщает Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI).

NVI сообщает, что к 9 утра по местному времени в выборах приняли участие 16,89% граждан страны, а через два часа этот показатель увеличился более чем в два раза.

По информации венгерских СМИ, этот показатель намного выше, чем на предыдущих парламентских выборах в 2022 году, когда явка составила около 70%.

Отмечается, что с учетом текущей политической ситуации ожидается значительный рост участников голосования. Так, в Венгрии между правительством и оппозицией существуют серьезные разногласия по ключевым вопросам, таким как конфликт на Украине, отношения с Евросоюзом и сотрудничество с Россией. Обе стороны утверждают, что на кону стоит многое, и призывают своих сторонников прийти на участки для голосования. Каждая из партий уверена, что именно высокая явка принесет ей победу. В то же время в Венгрии отсутствует минимальный порог явки, и выборы считаются легитимными независимо от количества проголосовавших избирателей.

До этого стало известно, что глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр проголосовал на парламентских выборах. Он пробыл несколько минут на одном из участков в Будапеште.

Ранее президент Сербии Вучич поддержал
Орбана перед выборами.

 
Теперь вы знаете
Забытый шедевр советской инженерии: как космический проект «Спираль» опередил свое время
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!