Главнокомандующий Уганды потребовал от Турции миллиард и самую красивую женщину

Сын президента Уганды Йовери Мусевени заявил что у Турции «нет шансов выжить» в войне с Угандой, поскольку на ее стороне «Иисус Христос и Мухаммед Али», а также потребовал от Анкары $1 млрд и отдать ему самую красивую женщину Турции в жены.

Кайнеругаба также заявил что боится только ядерные державы, в том числе и Россию, а также, что в Стамбуле его «встретят как героя». Кроме этого, он предложил отправить в Израиль «500 тысяч голодных людей» для защиты Тель-Авива.

Предоложительно, критические заявления против Турции могут быть связаны с напряженными отношениями двух стран вокруг вопроса Сомали. По информации Telegram-канала «Политика страны», некоторое время назад в Сомали под флагом Африканского Союза действовала Уганда, а в последнее время наращивает свое влияние Турция.

До этого власти Уганды заявили, что могут захватить Тегеран в рекордные сроки. Кайнеругаба отметил, что для этих целей хватило бы одной бригады Народных сил обороны Уганды.

