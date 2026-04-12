Главнокомандующий Уганды потребовал от Турции миллиард и самую красивую женщину

Сын президента Уганды, главнокомандующий армией страны Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции миллиард долларов и самую красивую женщину в жены. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Сын президента Уганды Йовери Мусевени заявил что у Турции «нет шансов выжить» в войне с Угандой, поскольку на ее стороне «Иисус Христос и Мухаммед Али», а также потребовал от Анкары $1 млрд и отдать ему самую красивую женщину Турции в жены.

Кайнеругаба также заявил что боится только ядерные державы, в том числе и Россию, а также, что в Стамбуле его «встретят как героя». Кроме этого, он предложил отправить в Израиль «500 тысяч голодных людей» для защиты Тель-Авива.

Предоложительно, критические заявления против Турции могут быть связаны с напряженными отношениями двух стран вокруг вопроса Сомали. По информации Telegram-канала «Политика страны», некоторое время назад в Сомали под флагом Африканского Союза действовала Уганда, а в последнее время наращивает свое влияние Турция.

До этого власти Уганды заявили, что могут захватить Тегеран в рекордные сроки. Кайнеругаба отметил, что для этих целей хватило бы одной бригады Народных сил обороны Уганды.

Ранее британские власти составили список стран, отказывающихся содействовать возвращению своих граждан.

 
Теперь вы знаете
Футболисты, пилоты "Формулы-1" и гимнасты. Кто из спортсменов мог бы стать космонавтом?
