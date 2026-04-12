Бьянка отказалась от свиданий с зумерами: «Не пахнет мужчиной»

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) призналась «Пятому каналу», что не ходит на свидания с зумерами.

«Не видела зумеров каких-то галантных и таких, от которых бы пахло мужчиной», — поделилась артистка.

Липницкая отметила, что очень положительно относится к зумерам, отметив, что часто с ними работает. По словам певицы, ее молодые коллеги милые, классные и очень ответственные, если найти к ним подход.

«Вообще, это наше будущее, новое поколение. Я не могу их не любить», — отметила певица.

Бьянка также добавила, что не считает зумеров стеснительными. Более того, она считает, что поколение Z более раскрепощенное, чем миллениалы (артистка себя причисляет к ним).

«Нет, не стеснительные вообще. Мне кажется, наоборот, наглее, чем мы были, хотя мы были наглыми уже лет в 20. Приглашают на свидания, но это как, знаете. Как на фит приглашают. Они такие: «Го, фит». Я думаю: «Хм, интересно». В наше время так не говорили», — заявила исполнительница.

