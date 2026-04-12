В Кремле оценили вероятность развала НАТО из-за США

Россия не ждет краха НАТО на фоне недовольства США своими союзниками по альянсу. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Я не думаю, что можно говорить о крахе альянса. Потому что, так или иначе, европейская составляющая будет расти», — сказал он.

По мнению Пескова, европейские страны обеспокоены действиями США и стремятся к развитию собственной оборонной политики в рамках Евросоюза (ЕС).

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что генсек НАТО Марк Рютте не способен защитить альянс.

Ранее Трамп рассказал, когда «попрощался» с НАТО.