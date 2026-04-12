Чемпиона UFC Махачева ограбили на отдыхе

Российский чемпион Абсолютного бойцовского турнира в полусреднем весе Ислам Махачев был ограблен в Италии. Об этом сам боец сообщил в своих социальных сетях.

По его словам, наиболее обидной стала для него потеря игровой обуви грузинского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелии.

«Вот так четко я ехал в Италию, но теперь она мне не нравится. Остался кошелек и паспорт, который мне вернули хорошие грабители. Самое ценное — в чемодане были бутсы, которые мне подарил Хвича Кварацхелия после последней игры. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать. Все нормально, без паники», — написал Махачев.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

