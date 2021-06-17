Турция рассматривает Россию в качестве партнера по созданию своих ракет среднего класса

Россия могла бы стать партнером Турции по разработке и созданию своих ракет среднего класса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Национального космического агентства республики Сердара Хусейна Йылдырыма.

По его словам, Турция пока не может самостоятельно строит такие ракеты.

«Мы, конечно, над этим работаем, но пока нам понадобится международная кооперация. В этом плане Россия могла бы стать хорошим партнером. В ходе наших переговоров это мы тоже обсуждаем», — сказал Йылдырым на конференции GLEX.

Он отметил, что Турция смогла бы запустить со своего космодрома ракету грузоподъемностью от двух до четырех тонн и стартовой массой около 300 тонн. В 2029 году страна рассчитывает отправить свой ровер на Луну, к этому времени уже появятся необходимые технологии.

В апреле сообщалось, что Россия и Турция ведут переговоры о запуске турецких спутников на орбиту.

В феврале текущего года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о планах запуска турецких космонавтов, строительства собственных ракет и даже космодрома. Глава государства тогда представил национальную космическую программу.