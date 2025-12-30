Размер шрифта
Экс-глава «Локомотива» объяснила уход Баринова из ЦСКА

Экс-глава «Локомотива» Смородская объяснила уход Баринова из ЦСКА обидой на клуб
РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в интервью «Советскому спорту» заявила, что полузащитник Дмитрий Баринов ушел в столичный ЦСКА из-за обиды на родной клуб.

«Дмитрия надо было продлевать раньше. Он уходит, потому что у него обида глубокая на клуб. Он капитан, он пользуется авторитетом, он хорош на своей позиции центровой», — заявила Смородская.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», набравший 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. ЦСКА расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее футболист «Спартака» отказался возвращаться в клуб.

