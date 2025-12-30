Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Женщина по ошибке купила не тот лотерейный билет и выиграла $250 тысяч

UPI: ошибка при покупке билета привела американку к выигрышу $250 тысяч
Shutterstock/FOTODOM

В США женщина сорвала куш, по ошибке переплатив за лотерейный билет больше, чем собиралась. Об этом пишет UPI.

Холли из Джонсон-Сити, штат Иллинойс, смотрела фильм и случайно кликнула не туда на сайте лотереи. Вместо дешевой FastPlay за $2 она заплатила $20 за премиум-билет лотереи Magnificent Multiplier.

«Черт! Я не хотела тратить столько денег», — подумала она в тот момент.

Но, проверив результаты, Холли увидела, что выиграла джекпот в размере $250 тыс. (почти 19 млн рублей — прим. ред.), и не поверила своим глазам.

«Честно говоря, я подумала, что мой компьютер сломался», — признается женщина.

Победительница заявила, что ее выигрыш пойдет на строительство нового семейного дома и покупку рояля.

До этого житель Пермского края выиграл 31 млн рублей в лотерею, не угадав ни одного числа. 46-летний Евгений купил билет на 155875-й тираж гослотереи через мобильное приложение по просьбе матери и ввел числовую комбинацию наугад. Теперь семья мужчины планирует потратить выигрыш на приобретение квартиры в Краснодарском крае.

Ранее пара во второй раз за десять лет выиграла в лотерею £1 млн.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27539209_rnd_9",
    "video_id": "record::a8a92de9-4527-468e-8d43-8685d1794533"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+