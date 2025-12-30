Женщина по ошибке купила не тот лотерейный билет и выиграла $250 тысяч

UPI: ошибка при покупке билета привела американку к выигрышу $250 тысяч

В США женщина сорвала куш, по ошибке переплатив за лотерейный билет больше, чем собиралась. Об этом пишет UPI.

Холли из Джонсон-Сити, штат Иллинойс, смотрела фильм и случайно кликнула не туда на сайте лотереи. Вместо дешевой FastPlay за $2 она заплатила $20 за премиум-билет лотереи Magnificent Multiplier.

«Черт! Я не хотела тратить столько денег», — подумала она в тот момент.

Но, проверив результаты, Холли увидела, что выиграла джекпот в размере $250 тыс. (почти 19 млн рублей — прим. ред.), и не поверила своим глазам.

«Честно говоря, я подумала, что мой компьютер сломался», — признается женщина.

Победительница заявила, что ее выигрыш пойдет на строительство нового семейного дома и покупку рояля.

