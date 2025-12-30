В Сочи опровергли информацию о разрушенной штормом набережной

Власти Сочи опровергли информацию о разрушенной штормом городской набережной. Об этом сообщает РИА Новости.

30 декабря в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что шторм нанес сильные повреждения набережной в Сочи и разрушил прибрежные кафе, торговые точки и укрепления.

В мэрии заявили журналистам, что распространившееся в сетях видео с поврежденными из-за шторма набережной и пляжа было снято в ноябре 2023 года. Сейчас непогода не нанесла никаких серьезных повреждений. В связи с этим призвали не поддерживать распространение фейков в сети.

29 декабря сообщалось, что в Сочи ураганный ветер повредил линии электропередачи в Лазаревском и Центральном районах. В Лазаревском районе выпало осадков на 40 миллиметров.

За день до этого в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в предновогодние дни в Сочи ожидаются две волны непогоды, осадки, шторм и ветер до 22 метров в секунду.

Ранее горнолыжный курорт Сочи закрыл трассы из-за опасности схода лавин.