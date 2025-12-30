Один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье

Воробьев: силы ПВО сбили 21 БПЛА в Подмосковье за день, один человек пострадал

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ сбили 21 беспилотный летательный аппарат в семи муниципалитетах Московской области в течение дня, при взрыве в деревне Пагубино пострадал мужчина 57 лет. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в Max.

По его словам, силы ПВО продолжают работу. Беспилотники сбили в семи муниципалитетах — Волоколамском, Рузском, Можайском, Одинцовском, Наро-Фоминском округах, а также в Чехове Истре.

Один из дронов упал в населенном пункте Пагубино около 19:00 (мск). В результате взрыва пострадал мужчина, его состояние оценивается как средней тяжести, стабильное, жизни ничего не угрожает.

Вечером 30 декабря мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили пятый беспилотник, который летел на Москву. Он отметил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков дрона.

В ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины попытались атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области (Валдай). Российские силы отразили атаку 91 украинского дрона. Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность ВСУ к атаке и предупредил о вероятных ударах по правительственному кварталу в Киеве.

В Кремле назвали действия Киева терактом, который направлен на срыв переговорного процесса. Москва сообщила о произошедшем США, и американский лидер Дональд Трамп пообещал, что произошедшее повлияет на подходы Вашингтона в работе с Зеленским. Как изменится переговорная тактика России после этой атаки — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали цели на Украине после атаки на резиденцию Путина.