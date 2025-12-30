Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Петербурге пациент скорой распылил в лицо фельдшеру газ и попытался сбежать

Мужчину задержали за нападение на фельдшера скорой помощи в Петербурге 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27539185_rnd_9",
    "video_id": "record::3210c99e-ac28-41a0-a7bb-c20012995e75"
}

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи, сообщает управление Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в понедельник, 29 декабря, в Выборгском районе.

В 06:23 на пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из автомобиля скорой медицинской помощи, находившегося на парковке у одного из магазинов на проспекте Энгельса.

Оказалось, что 25-летний пьяный пациент напал на старшего фельдшера. Во время оказания помощи хулиган распылил газовый баллончик прямо в лицо медику и попытался сбежать, но силовикам удалось его задержать.

Подозреваемого скрутили и доставили в 58-й отдел полиции.

Ранее нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу.
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+