В Петербурге пациент скорой распылил в лицо фельдшеру газ и попытался сбежать

Мужчину задержали за нападение на фельдшера скорой помощи в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи, сообщает управление Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в понедельник, 29 декабря, в Выборгском районе.

В 06:23 на пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из автомобиля скорой медицинской помощи, находившегося на парковке у одного из магазинов на проспекте Энгельса.

Оказалось, что 25-летний пьяный пациент напал на старшего фельдшера. Во время оказания помощи хулиган распылил газовый баллончик прямо в лицо медику и попытался сбежать, но силовикам удалось его задержать.

Подозреваемого скрутили и доставили в 58-й отдел полиции.

Ранее нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу.