В Петербурге пациент скорой распылил в лицо фельдшеру газ и попытался сбежать

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи, сообщает управление Росгвардии по городу.
Инцидент произошел в понедельник, 29 декабря, в Выборгском районе.
В 06:23 на пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал из автомобиля скорой медицинской помощи, находившегося на парковке у одного из магазинов на проспекте Энгельса.
Оказалось, что 25-летний пьяный пациент напал на старшего фельдшера. Во время оказания помощи хулиган распылил газовый баллончик прямо в лицо медику и попытался сбежать, но силовикам удалось его задержать.
Подозреваемого скрутили и доставили в 58-й отдел полиции.
Ранее нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу.