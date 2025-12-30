Размер шрифта
Более половины американцев не одобряют работу Трампа

Economist: более половины жителей США не одобряет работу Трампа
Более половины граждан Соединенных Штатов не одобряют результаты работы президента Дональда Трампа по итогам первого года его работы на втором сроке своей должности. Об этом сообщается в исследовании журнала Economist.

Как показало исследование, поддерживают работу американского лидера 39% опрошенных, в то время как 56% — не одобряют. При этом среди сторонников Демократической партии наблюдается соотношение 4% (поддерживают) к 95% (не поддерживают), а среди республиканцев - 88% к 10% соответственно. Среди избирателей, не относящих себя к сторонникам той или иной партии, одобряют деятельность президента 27%, а 63% не согласны с его курсом.

Самое низкое одобрение политики Трампа наблюдается в возрастной группе от 18 до 29 лет, где его поддерживают только 29% при показателе неодобрения в 66%. Наибольшей поддержкой действующий президент США пользуется среди людей старше 65 лет с показателем одобрения в 45%. Вместе с тем даже в этой группе показатель неодобрения выше - 54%.

Как отмечается, исследование проводилось с 26 по 29 декабря среди взрослых граждан Соединенных Штатов. Погрешность исследования не указывается, как и выборка в абсолютных показателях.

