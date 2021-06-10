Роскосмос показал кольцеобразное затмение Солнца из космоса

Российские спутники дальнего зондирования Земли запечатлели тень от кольцеобразного затмения Солнца на поверхности планеты, получившиеся кадры опубликованы на сайте Роскосмоса.

«Сегодня, 10 июня 2021 года, произошло кольцеобразное затмение Солнца. Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России», — сообщает госкорпорация.

При этом затмение «открывает целую серию явлений», которые будут происходить с интервалом в девять лет.

Так, следующее подобное затмение будет 1 июня 2030 года, которое можно будет наблюдать в густонаселенных районах, в том числе на юге европейской части России. Жители Москвы и ее окрестностей, по данным Роскосмоса, смогут увидеть кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года.

Ранее сообщалось, что Московский планетарий провел трансляцию кольцеобразного солнечного затмения, которая продлилась почти полтора часа.