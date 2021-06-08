РКК «Энергия»: повреждение корпуса не угрожает модулю НЭМ

Научно-энергетическому модулю, и другим кораблям, собираемым в цеху РКК «Энергия», повреждение корпуса одного из предприятий не угрожает. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник на предприятии. Ранее стало известно, что при строительных работах произошло проседание почвы и деформация фундамента корпуса предприятия.

В упомянутом корпусе собираются пилотируемые и транспортные корабли «Союз» и «Прогресс». Кроме того, там находится летный образец Научно-энергетического модуля, который ранее планировался к отправке на МКС, а теперь станет основой для Российской орбитальной служебной станции. «Всем изделиям, находящимся в корпусе, в том числе НЭМу, «Союзам» и «Прогрессам», ничего не угрожает», — пояснил источник.

В настоящий момент для продолжения штатной работы корпуса комиссия рассматривает варианты перемещения изделий на другие площади предприятия, или укрепления конструкции. Угрозы дальнейшей деформации фундамента на сегодняшний день нет, отметили на предприятии.