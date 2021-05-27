Пуск ракеты «Союз» перенесен

Пуск ракеты-носителя «Союз» перенесен на резервную дату. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Ранее об этом сообщал источник. По его информации, автоматика стартового комплекса обнаружила сбой в одной из систем «Союза». Чтобы устранить это, потребуется слив окислителя.

«Подтверждаем перенос на резервную дату», — сказали в госкорпорации.

Ранее производитель космических кораблей «Союз» сообщил о миллиардных убытках — корпорация «Энергия» (является частью «Роскосмоса») в 2020 году потеряла 5,3 миллиарда рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2019 году прибыль корпорации составила 48 миллионов рублей. 2018-й ознаменовался убытком чуть более двух миллиардов, а 2017-й — прибылью в 1,2 миллиарда.