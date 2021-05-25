Рогозин позвал главу NASA в Россию

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил нового главу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Уильяма Нельсона в Россию.

«Мы уже пригласили его в Россию и готовы открыто и конструктивно обсуждать все вопросы нашего сотрудничества в космосе», — написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По его словам новый глава NASA является уважаемый человеком и специалистом.

Бывший астронавт и конгрессмен США Уильям Нельсон вступил в должность главы NASA в начале мая текущего года. Ранее он заявил, что отношения США и России в космической сфере остаются на достойном уровне, и выразил надежду на продолжение сотрудничества.