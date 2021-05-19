От Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг

От Антарктиды в западной части шельфового ледника Ронне откололся гигантский айсберг общей площадью примерно 4320 квадратных километров, сообщает сайт Европейского космического агентства (ESA).

Айсберг получил название «А-76», его длина 170 километров, ширина — 25 километров. На данный момент А-76 находится в море Уэдделла.

На снимке ESA видно сравнение размеров айсберга с крупнейшим из Балеарских островов — Мальоркой. А-76 превышает площадь Мальорки, особенно выделяясь длиной.

Кроме того, в море Уэдделла находится предыдущий «рекордсмен» — айсберг А-32А, площадь которого в момент откалывания от Антарктиды составила 3880 квадратных километров.

Ранее на Галапагосских островах обрушилось популярное среди дайверов естественное скальное образование Арка Дарвина, а в феврале от Антарктиды откололся айсберг размеров с Санкт-Петербург.