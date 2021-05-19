Сближение российского и японского спутников прошло без происшествий

Сближение российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и японского исследовательского аппарата ASNARO прошло без инцидентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«По информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, около 04:00 мск спутники «Канопус-В» № 5 и ASNARO сблизились на расстояние около 200 метров, после чего траектории их полета снова разошлись», — рассказали в Роскосмосе.

Космические объекты на орбите двигаются со скоростью свыше 10 000 км/ч, любое столкновение с другими спутниками и объектами в космосе грозит им полным разрушением.

«Канопус-В» №5 был запущен 27 декабря 2018 года с космодрома Восточный. Японский спутник ASNARO был выведен на орбиту 6 ноября 2014 года ракетой-носителем «Днепр».

Ранее Роскосмос подтвердил падение ступени неуправляемой китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» в Индийский океан. Обломки отработавшей ступени китайской ракеты упали в акватории Индийского океана.