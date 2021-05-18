В России запустили первую за 20 лет термоядерную установку

Первая за 20 лет новая термоядерная установка токамак Т-15МД (тороидальная камера с магнитными катушками) запущена в Курчатовском институте, сообщает пресс-служба российского правительства.

В церемонии запуска принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин.

Новая установка является модифицированной версией реактора Т-15, работавшего в Курчатовском институте с конца 1980-х, при этом ее преимуществом является высокая мощность при компактных размерах.

Кроме того, Т-15МД входит в структуру международного термоядерного проекта ITER, реактор которого должен заработать к 2035 году.

«Ее (установки. – примечание «Газеты.Ru») создание – необходимый шаг для развития отечественной школы термоядерных исследований, повышения международной конкурентоспособности России в данной сфере и реализации Российской национальной программы по управляемому термоядерному синтезу», — отметили в пресс-службе кабмина.

Ранее сообщалось, что в России приступили к разработке гибрида ядерного и термоядерного реакторов.