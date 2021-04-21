Ученые связали боль в спине с повышенной смертностью у женщин

Боли в спине связаны с повышенным риском смерти для женщин, выяснили специалисты Бостонского медицинского центра. Исследование было опубликовано в журнале Journal of General Internal Medicine.

Авторы работы провели метаанализ 11 исследований, в которых участвовали в общей сложности более 81 тыс. человек среднеuо и старшего возраста. Оказалось, что у женщин с болями в спине повышен риск смерти по сравнению с теми, кто от болей не страдал. Умеренные боли, которые не мешали заниматься повседневными делами, практически не влияли на продолжительность жизни, однако более сильные были связаны с риском летального исхода. К удивлению ученых, возраст на связь между болью в спине и смертностью не повлиял. Также подобной связи не наблюдалось у мужчин.

Исследователи поясняют, что ограничение подвижности из-за болей в спине может привести к набору веса и, как следствие, сердечно-сосудистым и другим хроническим заболеваниям. Кроме того, боль может приводить к проблемам с удержанием баланса и более частым падениям, травмам и переломам, которые могут приводить к еще большему ухудшению здоровья и гибели. По мнению авторов работы, стоит уделить внимание тому, может ли борьба с болью в спине увеличить продолжительность жизни.