Роскосмос назвал место посадки космонавтов, возвращающихся с Луны

Руководство государственной корпорации »Роскосмос» выбрало место посадки космонавтов, которые будут возвращаться из пилотируемого полета на Луну, который планируется в 2028-2030 годах, сообщает РИА «Новости».

«На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определен район номер восемь «Оренбург», расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург с координатами 51 градус 28 минут 57 секунд северной широты, 55 градусов 52 минуты 38 секунд восточной долготы с радиусом восемь километров», — указано в приведенных документах с сайта госзакупок.

Указанная точка находится на территории России, в Беляевском районе Оренбургской области. Эта локация является безлюдной, в диаметре 8 километров отсутствуют населенные пункты.

Точка посадки будет зарезервирована для посадки возвращаемого аппарата корабля «Орел» при возвращении от Луны и с околоземной орбиты.

Ранее Рогозин предложил Урганту место на корабле «Орел».