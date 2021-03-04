Прототип Starship впервые совершил посадку

Американская SpaceX со второй за день попытки провела испытания прототипа космического корабля Starship SN10, трансляция велась на сайте компании.

В ходе испытаний Starship поднялся на высоту около 10 километров, после чего впервые совершил посадку. Предыдущие испытания заканчивались взрывом ракеты при посадке.

Ранее взлет прототипа Starship SN10, предназначенного для дальних полетов, был экстренно отменен сразу после начала работы двигателей.