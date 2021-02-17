В США скончался изобретатель первого дефибриллятора

В США 16 февраля в возрасте 99 лет умер врач-кардиолог Бернард Лаун — изобретатель первого дефибриллятора. Об этом сообщает газета New York Times.

Как сообщила его внучка Ариэль Лаун Левитон, изобретатель страдал от застойной сердечной недостаточности и пневмонии.

Доктор Лаун был автором нескольких книг, помимо своих мемуаров, в том числе «Утраченное искусство исцеления» (1996) и более 400 исследовательских статей в медицинских журналах. Кроме своей изобретательской деятельности, он известен своей работой соучредителем группы врачей, выступавших против ядерной войны, и получившей Нобелевскую премию мира в 1985 году.