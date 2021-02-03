Ракета «Союз-2.1б» благополучно вывела на орбиту военный спутник

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом для российских военных успешно была выведена на расчетную орбиту. Об этом РИА «Новости» сообщили в Министерстве обороны РФ.

Старт был осуществлён во вторник, 2 февраля в 23.45 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил России с космодрома Плесецк в Архангельской области

Пуск и выведение ракеты на орбиту прошло в штатном режиме.