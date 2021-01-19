Ученый заявил, что раскрыл тайну лох-несского чудовища

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Лох-несское чудовище (дата фотографии неизвестна) Лох-несское чудовище (дата фотографии неизвестна)
Лох-несское чудовище (дата фотографии неизвестна)
AP

Мифическое существо, обитающее в шотландском озере Лох-Несс, на самом деле является древней морской черепахой. Такое мнение высказал американский профессор Генри Бауэр, сообщает Daily Record.

По словам ученого, черты, которые приписывают лох-несскому чудовищу, присущи многим видам черепах.

Так, именно эти животные могут проводить долгое время на глубине, переносят низкие температуры и имеют длинную шею.

Бауэр считает, что во время последнего ледникового периода существо оказалось в озере, словно в ловушке.

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