Российский многоразовый ракетный двигатель сможет летать в космос до 50 раз

Российский многоразовый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ и будет работать на метане, сможет летать в космос до 50 раз. Об этом свидетельствуют материалы Роскосмоса, опубликованные на сайте госзакупок.

«Возможность не менее 10 использований серийного образца жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) в составе первой ступени ракеты-носителя (РН). Рассмотреть мероприятия для увеличения возможности использования серийного образца ЖРД в составе первой ступени РН до 25, 50 раз», — цитируeт мaтериалы РИА «Новости».

В мае прошлого года госкорпорация заключила контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 млрд рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169. Его запланировали разработать на базе демонстрационного двигателя РД-0177, который КБ химавтоматики должен сделать к концу текущего года.