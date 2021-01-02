Россия планирует около 30 космических пусков в этом году по невоенным программам

Россия намерена в 2021 году осуществить около 30 космических пусков по гражданской и коммерческим программам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрaсли.

Как рассказал собеседник агентства, пуски планируются в рамках федеральной космической прогрaммы и коммерческих проектов. По его словам, все они будут выполнены с космодромов Бaйконур, Восточный и Плесецк, а также Куру во Фрaнцузской Гвиaне.

В 2020 году Россия осуществила 17 космических пусков.

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