Россия планирует около 30 космических пусков в этом году по невоенным программам
Антон Демидов
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Россия намерена в 2021 году осуществить около 30 космических пусков по гражданской и коммерческим программам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрaсли.
Как рассказал собеседник агентства, пуски планируются в рамках федеральной космической прогрaммы и коммерческих проектов. По его словам, все они будут выполнены с космодромов Бaйконур, Восточный и Плесецк, а также Куру во Фрaнцузской Гвиaне.
В 2020 году Россия осуществила 17 космических пусков.
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