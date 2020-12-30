Минздрав разрешил клинические исследования препарата-антидота от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических исследований разработанного препарата от коронавируса нового типа.

Об этом сообщается на сайте агентства.

В настоящее время ведутся подготовка к первой фазе клинических исследований и набор добровольцев, указано в сообщении.

«Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире», – отметила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Ранее сообщалось, что ученные ФМБА создали первый препарат, оказывающий влияние непосредственно на вирус SARS-CoV-2. Как заявила глава ведомства Вероника Скворцова, доклинические исследования показали безопасность препарата и его эффективность на уровне 99%.

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