Директор «Вектора»: значимых изменений в штамме COVID-19 в РФ не выявлено

Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что значимых изменений в штамме COVID-19 в России не выявлено, повышенной угрозы для человечества нет. Об этом он сказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

«Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких-либо значимых изменений», — сказал Максютов.

По его словам, в целом вот эти изменения COVID-19 очень ограничены, и большинство штаммов вируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен.

«При геноме в 30 тысяч нуклеотидов – это всего 1 десятая процента», — уточнил директор.

Он также добавил, что как и любой другой вирус, COVID-19 постоянно изменяется, накапливает генетические мутации. Центр «Вектор» постоянно следит за генетическими изменениями коронавируса в России, чтобы оценить в том числе, могут ли существующие тест-системы выявить этот вирус, эффективны ли препараты и не появился ли новый более опасный штамм вируса.

Ранее некоторые страны, в том числе Россия, сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ: в Великобритании и ЮАР выявлены разные мутации коронавируса

— У ВОЗ нет доказательств того, что новая мутация COVID влияет на тяжесть болезни

— Pfizer и BioNTech проверят свою вакцину на новом варианте коронавируса