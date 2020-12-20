Великое соединение Юпитера и Сатурна можно будет наблюдать 21 декабря

Великое соединение Юпитера и Сатурна на небосводе можно будет наблюдать вечером 21 декабря. Как сообщил крымский астроном Александр Якушечкин, лучшие условия в России для наблюдения астрономического события сложатся в южных регионах, передает РИА «Новости».

«21 декабря 2020 года землян ожидает очень эффектное, так называемое Великое соединение Юпитера и Сатурна. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут. Для понимания, насколько это близко: видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут», — сказал Якушечкин.

Он добавил, что соединением планет в астрономии называется момент их визуального сближения на небесной сфере для наблюдателя, при этом между планетами может быть огромное расстояние.

Астроном советует наблюдать соединение в оптический прибор. В телескоп можно будет увидеть спутники планет и кольца Сатурна. В бинокль, кроме ярких планет-гигантов, можно будет увидеть самые крупные спутники Юпитера — Ио, Каллисто, Ганимед и Европа.

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