Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий

Известный российский физик, профессор, доктор технических наук Борис Оныкий скончался на 82 году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Там рассказали, что у ученого был выявлен коронавирус.

С 1997 по 2007 год Оныкий возглавлял Национальный исследовательский ядерный университет »МИФИ». За этот период вуз существенно расширил международную научную и образовательную деятельность, открыв подготовку по таким специальностям, как информационная безопасность и международное научно-технологическое сотрудничество.

В 2007 году Оныкий был избран Президентом университета и возглавил кафедру анализа конкурентных систем. Он также входил в Президиум и Совет ветеранов атомной промышленности, где отвечал за работу с молодежью.