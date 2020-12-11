Умер президент и бывший ректор МИФИ Борис Оныкий
Бернст Ю.
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Известный российский физик, профессор, доктор технических наук Борис Оныкий скончался на 82 году жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.
Там рассказали, что у ученого был выявлен коронавирус.
С 1997 по 2007 год Оныкий возглавлял Национальный исследовательский ядерный университет »МИФИ». За этот период вуз существенно расширил международную научную и образовательную деятельность, открыв подготовку по таким специальностям, как информационная безопасность и международное научно-технологическое сотрудничество.
В 2007 году Оныкий был избран Президентом университета и возглавил кафедру анализа конкурентных систем. Он также входил в Президиум и Совет ветеранов атомной промышленности, где отвечал за работу с молодежью.