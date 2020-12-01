Попова: у России есть несколько прототипов вакцины от ВИЧ
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ряд российских научно-исследовательских центров занимаются разработкой вакцины от ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС.
«Россия принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции достаточное количество лет. У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины», — сказала она.
Глава ведомства также отметила, что научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, как и ряд других российских научно-исследовательских организаций.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путь к ВИЧ: ученые спорят о побочных эффектах вакцин от COVID-19
— Российские ученые предложили новый подход к лечению ВИЧ