В РАН займутся изучением добычи ресурсов в космосе

Президент РАН Александр Сергеев поручил создать рабочую группу по космическим ресурсам, в обязанности которой войдет изучение перспектив добычи полезных ископаемых в космосе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Группа будет создана на базе Совета РАН по космосу, на котором было принято данное решение.

Ожидается, что эксперты займутся обсуждением правовых и научных вопросов в сфере добычи ископаемых в космическом пространстве.

«Создать в структуре совета «Экспертную рабочую группу по космическим ресурсам» для обсуждения научных и правовых аспектов исследования, использования и будущего освоения космических ресурсов», — сказано в тексте поручения.

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