В 2021 году российские космонавты установят рекорд по количеству выходов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Как сообщает РИА «Новости», космонавты произведут семь выходов.

Последний рекорд относится к 2013 году, когда выходов было шесть.

Согласно сообщению, в 2021 году запланированы семь выходов: один в марте (ВКД-48), два — в июне (ВКД-49, ВКД-50), два — в июле-августе (ВКД-51, ВКД-52), один - в сентябре (ВКД-53) и один - в декабре (ВКД-54).

Такое большое количество российских выходов объясняется включением в состав МКС двух новых модулей — многоцелевого лабораторного «Наука» и узлового «Причал», запуски которых намечаются в апреле и сентябре 2021 года.

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