Гинцбург рассказал, что делать, если вакцина от коронавируса не сработала

Директор Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал повторно пройти вакцинацию от коронавируса в случае, если антитела к инфекции не появились после первой процедуры, передает РИА «Новости».

«В принципе, можно повторить <...> после того, как человек убедился, что через три недели у него нет антител после второй прививки. Можно, соответственно, это повторить», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что пока вакцины «Спутник V» нет в розничной продаже на российском рынке, она вся выкуплена государством.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 52 млн заболевших COVID-19, 36 млн пациентов выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с коронавирусом.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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