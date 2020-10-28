Ученые нашли повреждения мозга у больных COVID-19

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора и Университета Питсбурга описали повреждения мозга, связанные с COVID-19. Об этом пишет издание Seizure: European Journal of Epilepsy.

Отмечается, что ученые обобщили данные более 80 исследований. Были проанализированы данные 617 пациентов с COVID-19.

«Раньше, когда мы видели единичные случаи, мы думали, что это просто совпадения, но теперь мы можем с уверенностью сказать, что они связаны с COVID-19», — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что человек не может полностью оправиться от повреждений мозга.

«Многие люди думают, что они заболеют, выздоровеют и все вернется в норму, но эти результаты говорят нам, что могут быть долгосрочные проблемы, о чем мы подозревали, а теперь находим все больше подтверждений», — говорится в сообщении.

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