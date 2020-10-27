В России началось производство вакцины «ЭпиВакКорона»

Стартовало производство вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» в центре «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА «Новости».

Соответствующую информацию Попова огласила на форуме «Здоровое общество» во вторник, 27 октября.

По ее словам, до конца 2020 года определенные объемы вакцины уже будут созданы.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 43 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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